الشهرستاني: سنحاصر الفلوجة حتى نفاد ذخيرة المسلحين

أكد نائب رئيس الوزراء العراقي، حسين الشهرستاني، اليوم الأربعاء، أن خطة الحكومة حيال الفلوجة تقضي بمحاصرة هذه المدينة الواقعة في محافظة الأنبار حتى نفاد ذخيرة المسلحين الذين يسيطرون عليها منذ أكثر من شهر.

وقال الشهرستاني، في لقاء مع مجموعة من الصحافيين في بغداد، إن "الخطة الحكومية تقضي بتجنب عمليات عسكرية من الممكن أن توقع ضحايا مدنيين أبرياء".

وأضاف: "لذلك فإن التوجيهات التي صدرت هي أن يحاصر الجيش المدينة ويمنع دخول وخروج السلاح والمسلحين والعتاد إليها، ويسمح بالمواد الغذائية والطبية والوقود، على الرغم من علمنا أن هذه المواد تتم السيطرة عليها من قبل المسلحين".

وتابع أن "الخطة الحالية هي التضييق على المسلحين الموجودين لحين نفاد السلاح والعتاد، وتمكين أهالي المنطقة من أن يتعاونوا مع القوات العراقية كي يقللوا الخسائر".