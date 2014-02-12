خطة للمالكي لحل أزمة الأنبار.. دمج العشائر بالشرطة

أعلن رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، عن خطة لحل الأزمة في الأنبار تستند أساساً إلى مطالب المحافظة بضم مسلحي العشائر إلى الشرطة.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، اليوم الأربعاء: "نحن بصدد خطة موضوعة ومتفق عليها، سيعقد لها اجتماع في اليومين أو الأيام الثلاثة المقبلة".

وأضاف المالكي، الذي سبق أن دعا العشائر المحلية إلى مقاتلة العناصر المناهضة للحكومة، أن "الهدف من هذه الخطة تحشيد وإدامة الزخم الأمني والعسكري بتطهير المحافظة من هؤلاء القتلة الوافدين من الخارج أو الملتحقين معهم، وشكلوا لهم حواضن، وهدفنا عزل الجماعات التي احتضنت الإرهابيين".

وشدد المالكي على أن الحكومة "بصدد إعادة بناء أجهزة الشرطة الخاصة بالمحافظة التي ستستوعب كل الشرفاء من أبناء العشائر الذين وقفوا إلى جانب الأجهزة الأمنية وحملوا السلاح وقاتلوا".

وذكر أن هؤلاء "سيكونون أركاناً أساسية في بناء القوات المسلحة هناك أو أجهزة الشرطة، حتى إذا انسحب الجيش من الأحياء السكنية والمدن يسلمها إلى الشرطة التي ستتسلح وتتدرب وتكون بمستوى الكفاءة".

وتتريث قوات المالكي في مهاجمة الفلوجة، إلا أنها تخوض معارك في بعض مناطق الرمادي بهدف استعادة السيطرة الكاملة على هذه المدينة أولاً.