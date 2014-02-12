عاصفة ثلجية تتسبب بمقتل 5 أشخاص شرق الولايات المتحدة

قال خبراء طقس، إن عاصفة شتوية عاتية مصحوبة بثلوج كثيفة وأمطار غزيرة وتراكم تاريخي للجليد تجتاح جنوب شرق الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل وتعطل حركة المواصلات في الساعات الأولى من اليوم.

وأفاد روبرت إدواردز وهو خبير في هيئة الأرصاد الوطنية الأميركية، "أن العاصفة التي تشتد ضربت منطقة تمتد من شرق ولاية تكساس إلى ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا، ومن المحتمل أن تصل إلى ولايات الأطلسى الوسطى في ساعة متأخرة، اليوم الأربعاء".

وأضاف، "من غير المألوف أن تصل عاصفة ثلجية إلى هذه المنطقة في أقصى الجنوب الشرقي".

وقالت السلطات: "إن العاصفة أدت بالفعل إلى وفاة اثنين في حوادث مرور ناجمة عن سوء الأحوال الجوية في ولاية مسيسبي، ووفاة ثلاثة في شمال تكساس".

وأوضح موقع فلايت أوير الإلكتروني، الذي يرصد حركة الطيران، أنه تم إلغاء أكثر من 2700 رحلة جوية وتأجيل مئات الرحلات الأخرى في ساعة مبكرة صباح اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع تساقط الثلوج بكثافة تتراوح بين 0.6 و2 سنتيمتر على مساحة كبيرة من ولاية جورجيا بما في ذلك مدينة أتلانتا، وقد تصل كثافة تساقط الثلوج إلى 2.5 سنتيمتر في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن يكون تساقط الثلوج مرتفعا على نحو غير مألوف في المنطقة.

وسارع مسؤولو الحكومة، إلى وضع خطط للتعامل مع تأثير العاصفة بعد أسبوعين من عاصفة أخرى أصابت الطرق بالشلل في منطقة أتلانتا وأجبرت أكثر من 11 ألف طالب في ألاباما على قضاء الليل في كلياتهم.

وأغلقت مئات المدارس والمكاتب الحكومية في أنحاء الجنوب، اليوم الأربعاء، وبدأت حالات انقطاع التيار الكهربائي في التزايد بسبب سوء الأحوال الجوية التي كان خبراء الأرصاد يحذرون منها على مدى أيام.

وانقطع التيار الكهربائي عن حوالي 59 ألف شخص في ولاية جورجيا في الساعات الأولى من، صباح اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولو الطوارئ في ولاية ساوث كارولاينا: "إن نحو أربعة آلاف ساكن في آيكن بالقرب من الحدود مع جورجيا كانوا بدون كهرباء".