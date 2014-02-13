المتهم باعتداء ماراثون بوسطن أمام القضاء في نوفمبر

حدد قاضٍ فيدرالي أميركي الثالث من نوفمبر موعداً لمحاكمة المتهم باعتداء ماراثون بوسطن، جوهر تسارناييف، رافضاً بذلك طلباً من الدفاع بمنحه مزيداً من الوقت.

وأعلن القاضي، جورج اوتول، الأربعاء، موعد المحاكمة خلال جلسة تقنية في محكمة بوسطن لم يحضرها المتهم الذي يبلغ العشرين من عمره، والذي قد يحكم عليه بالإعدام، واعتبر القاضي أن هذا الموعد واقعي.

وتمنى الدفاع، خصوصاً المحامية الأساسية عن تسارناييف، جودي كلارك، ألا تبدأ المحاكمة قبل سبتمبر 2015، متذرعة بالكمية الكبيرة من المعلومات في الملف، وقال القاضي إن المحاكمة ستستمر بضعة أشهر.

وقد أسفر الاعتداء عن ثلاثة قتلى و264 جريحاً في 15 أبريل لدى وقوع انفجارين متزامنين لقنبلتين يدويتي الصنع كانتا موضوعتين في طنجرتي ضغط، بين الجموع قرب خط الوصول للسباق الشهير الذي كان يشارك فيه آلاف العدائين.

وتسارناييف مسلم شيشاني الأصل حصل على الجنسية الأميركية في 2012، وكان يعيش منذ عشر سنوات في بوسطن.

وتوجه إلى تسارناييف تهمة الإقدام على تنفيذ الاعتداء مع شقيقه البكر تيمور لنك (26 عاماً) الأكثر تطرفاً، والذي قتل خلال ملاحقة مع الشرطة بعد ثلاثة أيام على الاعتداء.

وفي ختام مطاردة واسعة، اعتقل جوهر الذي كان مختبئاً في زورق بحديقة في ضاحية بوسطن، وأصيب بجروح خطرة، وفي العاشر من يوليو الماضي، دفع جوهر تسارناييف ببراءته.

وما زال في استطاعة الدفاع أن يطلب تغيير مكان المحاكمة بسبب مشاعر الغضب التي يثيرها الاعتداء في بوسطن، والموعد النهائي لهذا الطلب تحدد في 18 يونيو.

وتوجه إلى جوهر تسارناييف تهمة استخدام السلاح والتدمير الشامل الذي أدى إلى الوفاة، والقيام باعتداء في مكان عام، واستخدام سلاح ناري، وقد يحكم عليه بالإعدام بسبب 17 من 30 تهمة موجهة إليه.

ولأن هذه القضية فيدرالية، أعلن وزير العدل، ايريك هولدر، في 30 يناير أنه سيطلب إنزال عقوبة الإعدام بالمتهم.