حماس تصادر تمثالا إغريقيا في غزة يعتقد أنه إله الشعر

عثر الصياد الفلسطيني، جودت غراب، على تمثال يعتقد أنه لإله الشعر الإغريقي "أبولو"، عندما كان يحاول صيد الأسماك قرب شواطئ غزة، وما لبثت أن صادرته حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

ويروي غراب (26 عاماً)، أنه في 16 من أغسطس الماضي، وجد التمثال الذي يزن 480 كيلوغراماً، بين صخور على شاطئ دير البلح. وقال: "اعتبرته كنزاً وهبة من الله، وشعرت أن حياة الفقر ستتغير للأفضل".

وبمساعدة خمسة من أقاربه، أخرج الصياد التمثال بصعوبة بالغة ونقله على عربة يجرها حمار إلى منزله الصغير القريب من شاطئ دير البلح في جنوب القطاع.

وبقي التمثال ممداً على فراش قديم، وسط منزل الصياد لحين وصول قوات الشرطة التابعة لحركة حماس التي عمدت إلى مصادرته.

ويقول الشاب: "الحكومة (المقالة) والشرطة علموا بالتمثال وسارعوا إلى أخذه من البيت".

ويؤكد الصياد الفقير أنه قام بكسر إحدى أصابع التمثال ظناً منه بأنه من الذهب، موضحاً "قمت بفحصه عند خبراء قالوا لي إنه من البرونز الخالص وثمنه غالٍ جداً".

وتابع "أنا أطالب الحكومة بمكافأة 10% من قيمته"، آملاً أيضاً أن يسجل هذا الاكتشاف الأثري باسمه.

وتظهر صور التقطها مقربون من الصياد وتناقلتها المواقع الإخبارية تمثالاً لشاب عار بلون أخضر وبني ولديه أصبعان مكسورتان، لكن شرطة حركة حماس التي تحتفظ بالتمثال ترفض حتى الآن عرضه أمام الصحافة أو تصويره قبل انتهاء التحقيقات.

ويؤكد زياد الظاظا، نائب رئيس الوزراء في حكومة غزة، "التمثال موجود لدى وزارة الداخلية لحين الانتهاء من التحقيقات" التي تسير في جميع الاتجاهات لمعرفة مصدر التمثال، مضيفاً "نريد معرفة الحقيقة قبل أن نتواصل مع الجهات ذات العلاقة هنا ودولياً".

ويقول الظاظا، وهو مهندس معماري عمل في ترميم الآثار في مدينة غزة قبل سنوات: "هناك خبراء فلسطينيون يتعاملون مع هذا التمثال، ويتحققون إن كان تمثالاً تاريخياً".

وبحسب الظاظا، فإن حكومة حركة حماس، ستمنح مكافأة لمن يثبت أنه قام باكتشاف التمثال، وعند الانتهاء من التحقيقات سيتم تسليم التمثال لوزارة السياحة والآثار، والتي ستقوم بالتواصل مع الجهات المعنية الدولية، خاصة فرنسا، وهي من الدول المهتمة بالآثار.

ومن جهته، يؤكد أحمد البرش، المدير العام للآثار في حكومة قطاع غزة، "أنه تم عرض صور خاصة لهذا التمثال على مختصين في متاحف عالمية ودهشوا لرؤيته.

ولم يستبعد وكيل وزارة السياحة والآثار محمد خلة "إعارة التمثال لأحد المتاحف الفرنسية أو البريطانية المشهورة في العالم، وهذا أمر قد يدفع إلى اتصالات بين الحكومة في غزة وحكومات أجنبية".

أما خبير ترميم الآثار، فضل العطل، فيوضح "إن التمثال كان موجوداً على الأغلب في معبد قديم جداً في منطقة بقطاع غزة، لهذا نحن بحاجة للتنقيب عنه".

ويناشد الخبير حركة حماس عدم تعريض التمثال لأي ضوء أو رطوبة، والمباشرة فوراً بترميمه، مؤكداً "التمثال حقيقي، وهو اكتشاف تاريخي لا يقدر بثمن".

وأعلن مسؤول في وزارة الآثار في غزة، أن "وزير السياحة علي الطرشاوي سيعقد قريباً مؤتمراً صحافياً للإدلاء بكل التفاصيل المتعلقة بهذا الاكتشاف".