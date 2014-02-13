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طرود مشبوهة مرسلة لمكاتب الجيش في بريطانيا

المصدر: لندن - فرانس برس
أثناء التأكد من أحد الطرود
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أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب أمس الخميس أنها تجري تحقيقات بعد العثور على ستة طرود مشبوهة مرسلة إلى مكاتب الجيش في عدد من المدن البريطانية بينها برايتون (جنوب غرب) وأوكسفورد.

وقالت مصادر في الشرطة إن الكثير من الطرود كانت تشكل "تهديدا على مستوى ضعيف" لكنه "حقيقي".

والطرود التي عثر عليها في ريدينغ (غرب لندن) وشاتام (جنوب شرق لندن) هي عبوات ناسفة صغيرة يمكن تشغيلها.

وقالت الشرطة إن طرودا أخرى عثر عليها في مكاتب للجيش في مركز تجاري في سلو (غرب لندن) وألدرشوت (جنوب غبر لندن).

وتم إخلاء مركز سلو التجاري وفرضت مناطق أمنية حول المكاتب التي عثر فيها على الطرود.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية وقوع "حوادث مرتبطة بالأمن في أوكسفورد وسلو وبرايتون تطال مكاتب للقوات المسلحة".

وأضافت الوزارة أن "تعليمات أمنية أعطيت لموظفينا".

كلمات دالّة

#طرود, #بريطانيا, #متفجرات

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