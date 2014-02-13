المتمردون الإسلاميون في الصومال يتبنون هجوم مقديشو

تبنى المتمردون الإسلاميون الشباب الصوماليون، الهجوم بسيارة مفخخة، اليوم الخميس، الذي أودى بحياة ستة أشخاص على الأقل بالقرب من مطار مقديشو ومقر قيادة قوة الاتحاد الإفريقي (أميصوم)، مؤكدين أنهم استهدفوا موكباً للأمم المتحدة.

وأكد مصدر في الأمم المتحدة لوكالة "فرانس برس"، أن موكباً للأمم المتحدة كان على ما يبدو مستهدفاً في الهجوم، موضحاً أن الأشخاص الذين كانوا فيه سالمون لكنهم في حالة صدمة.

وأضاف سعيد محمد، المسؤول في الشرطة أن "المكان كان مكتظاً عندما وقع الانفجار"، موضحا أن عدداً كبيراً من المدنيين هم بين الضحايا.

وقال الشرطي محمد عبدي رحمن، إن "سيارة كانت متوقفة قرب بوابة المطار قد انفجرت، وأسفر انفجارها عن ضحايا".

وقال شاهد من وكالة "رويترز" وضابط بالشرطة الصومالية، إن سيارة مفخخة انفجرت قرب مدخل مطار الصومال الدولي حيث مقر عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب.

وقال مصور "رويترز" إن النيران اشتعلت في محال لبيع الشاي خارج المطار، وإن أشلاء جثة تناثرت على الأرض قرب السيارة المحترقة.