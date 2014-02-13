مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

قتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الخميس قرب المنطقة الحدودية شرق مدينة غزة، حسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس.

وقال الطبيب أشرف القدرة "توفي المواطن ابراهيم سليمان منصور البالغ من العمر 26 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بينما كان مع عدد من الشبان يجمعون حصى البناء شرق مدينة غزة".

وأوضح القدرة أن القتيل أصيب برصاصة قاتلة في الرأس، فيما أصيب شاب آخر برصاصة في قدمه، موضحا أن الشابين "مدنيان ونقلا إلى مستشفى الشفاء" بمدينة غزة.

وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه عدد من الشبان والصبية الذين يجمعون الحصى التي تستخدم في أعمال البناء بينما كانوا قرب المنطقة الحدودية قرب معبر المنطار شرق مدينة غزة ما أدى الى مقتل منصور وإصابة آخر.

من جهته، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "اقترب عدد من الفلسطينيين من السياج الأمني شمال قطاع غزة وبدأوا يعبثون بالسياج"، مشيرا الى أن الجيش بدأ بتحذيرهم وأطلق جنوده النيران في الهواء قبيل إطلاق النار على أحد المشتبه بهم.

وأضاف "بعد استنفاد كافة الوسائل الأخرى، قاموا بإطلاق النار على المحرض الرئيسي".