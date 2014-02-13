هذه "داعش" وهؤلاء قادتها.. معلومات تنشر لأول مرة

تكشف قناة العربية عن هويات كبار قادة دولة العراق والشام الإسلامية ( داعش)، بناء على معلومات حصرية حصلت عليها، وتبثها غداً الجمعة الساعة التاسعة والنصف بتوقيت السعودية في برنامج صناعة الموت.

القادة الستة الأهم في تنظيم "داعش" والموضوعين على قائمة الإرهاب، جميعهم عراقيون، وفقاً لمقابلة حصرية لوكيل وزارة الداخلية العراقية مع "العربية" تبث غداً.

أربعة من هؤلاء القادة خدموا في جيش الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، واعتقل 4، اثنان وضعوا في معتقل "بوكا" وهو معتقل أميركي في مدينة أم قصر في العراق. الصور التي تنشرها "العربية" تظهر في الإعلام للمرة الأولى.

أبو بكر البغدادي

اسمه إبراهيم البدري. كنيته السابقة أبو دعاء. عمل محاضراً في الدراسات الإسلامية، وإماماً لجامع أحمد بن حنبل في سامراء، ومن ثم إمام جامع في بغداد، وآخر في الفلوجة. اعتقلته القوات الأميركية في 4 يناير 2004 لنحو 3 أعوام. أسس تنظيماً تحت اسم جيش أهل السنة، والتحق بعدها بالقاعدة، وأصبح الرجل الثالث في التنظيم. تولى القيادة خلفاً لأبو عمر البغدادي.

أبو أيمن العراقي

أهم مسؤول لـ"داعش" في سوريا اليوم. من منسوبي الجيش في عهد صدام. عضو المجلس العسكري لداعش، والمكون من 3 أشخاص. كانت كنيته في العراق أبو مهند السويداوي. من مواليد عام 1965 كان ضابطاً برتبة مقدم في استخبارات الدفاع الجوي في عهد صدام. اعتقل عام 2007 لنحو 3 أعوام. انتقل إلى دير الزور في سوريا عام 2011، واليوم يتولى قيادة داعش في إدلب وحلب وجبال اللاذقية.

أبو أحمد العلواني

اسمه وليد جاسم العلواني. من منسوبي الجيش في عهد صدام. عضو المجلس العسكري لداعش، والمكون من 3 أشخاص.

أبو عبد الرحمن البيلاوي

اسمه عدنان إسماعيل نجم. كانت كنيته أبو أسامة البيلاوي. من سكان الخالدية في الأنبار. اعتقل في 27 يناير 2005 في بوكا. من منسوبي الجيش في عهد صدام. عضو المجلس العسكري لداعش، والمكون من 3 أشخاص. وهو أيضاً رئيس مجلس شورى. قتل في الخالدية في الأنبار.

حجي بكر

اسمه سمير عبد محمد الخليفاوي. ضابط سابق في جيش صدام. تولى مهام تطوير الأسلحة. سجن في بوكا، وبعد إطلاق سراحه التحق بالقاعدة. كان الرجل الأهم لداعش في سوريا، حيث قتل أخيراً.

أبو فاطمة الجحيشي

نعمة عبد نايف الجبوري، تولى عمليات التنظيم في جنوب العراق، ومن ثم كركوك ومواقع أخرى في الشمال.