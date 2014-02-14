إصابة 6 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

أصيب ستة شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الجمعة، بالقرب من المنطقة الحدودية مع إسرائيل شرق جباليا في شمال قطاع غزة، وفق الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس.

وقال الطبيب أشرف القدرة لوكالة فرانس برس "إن ستة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا".

ووصف حالة أحدهم بالصعبة، موضحاً أن "الخمسة الآخرين جروحهم متوسطة وتركزت إصاباتهم في الأطراف".

وأشار القدرة إلى أن المصابين الستة نقلوا بواسطة سيارات إسعاف وسيارات مدنية تباعاً إلى مستشفيي كمال عدوان، في جباليا، و"الشفاء" بمدينة غزة لتلقي العلاج.

وبين مصدر أمني محلي "أن عشرات الشبان والصبية تجمعوا مثلما يتجمعون في كل يوم جمعة قرب الحدود، احتجاجاً على المنطقة العازلة التي يفرضها الاحتلال على طول الحدود الشرقية للقطاع".

وذكر شهود أن الشبان رشقوا بالحجارة تجاه قوة عسكرية إسرائيلية كانت تتواجد في المنطقة الإسرائيلية من الحدود، حيث أطلق الجنود الإسرائيليون النار عدة مرات تجاههم ما أوقع الإصابات.