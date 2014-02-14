البحرين تستنكر التدخل الإيراني في شؤونها الداخلية

استنكرت وزارة الخارجية البحرينية بشدة التصريحات غير اللائقة وغير المسؤولة التي أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وما جاء فيها من لغة غير مقبولة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.

واستدعى السفير حمد أحمد العامر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون مساء اليوم، السيد محمد رضا بابائي القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة.

وطلب العامر من السيد محمد رضا بابائي نقل احتجاج مملكة البحرين الشديد على ما تقوم به قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تصريحات معادية لا تخدم تحسين العلاقات وتزيد من شدة التوتر بين البلدين.

كما أكد وكيل الوزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون أن مملكة البحرين عملت دائما على تحسين العلاقات وتنميتها بين البلدين. إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تبد أي تجاوب يساعد على تطوير هذه العلاقات في الاتجاه الصحيح، وتدعوها للكف عن مثل هذه التصريحات التي تنعكس سلبا على العلاقات الثنائية بينهما.