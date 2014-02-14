الثلوج تشل شرق الولايات المتحدة وتودي بحياة 16 شخصاً

شلت العاصفة الثلجية مجددا، الخميس، شرق الولايات المتحدة، وأودت بحياة 16 الى 18 شخصا على الأقل حسب وسائل الإعلام الأميركية، وأثرت على تنقلات الملايين في البلاد.

وغطت طبقة من الثلج تبلغ سماكتها في بعض الأماكن 60 سنتم، ولايات شرق البلاد وجنوبها بينما علق عمل الحكومة المركزية في واشنطن بسبب تساقط الثلوج.

وأحصت وسائل الإعلام الأميركية، مساء الخميس، 16 الى 18 شخصا قضوا بغالبيتهم في حوادث سير.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية، إن العاصفة ستضعف على الساحل الشرقية لكنها سجلت جوا باردا جدا الى الشمال الشرقي وخصوصا في منطقة نيواكلند ثم الحدود الساحلية مع كندا.

وأضافت، في آخر نشرة لها مساء الخميس، أن الثلج الكثيف سيواصل التساقط ليل الخميس الجمعة، في شمال شرق البلاد، لكنه سيبدأ بالانحسار من الجنوب نحو الشمال صباح الجمعة.

ويتوقع أن يستمر تأخر وإلغاء الرحلات الجوية لأيام بينما تحاول شركات لطيران حل وضع عدد كبير من المسافرين الذي ينتظرون في المطارات.

وأعلن الموقع الإلكتروني المتخصص فلايت-اوير.كوم، إلغاء أكثر من 6850 رحلة من أو الى الولايات المتحدة الخميس. وتأخرت أكثر من 3800 رحلة.

وهذا الفصل الجديد من شتاء بارد جدا في الشرق الأميركي، سجل أولا منذ الأربعاء، في جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية قبل أن يتجه نحو الشمال.

وتمت تعبئة أكثر من 2300 عسكري من الحرس الوطني الخميس، في سبع ولايات من جورجيا وصولا الى ديلاوير لمساعدة أجهزة الإنقاذ كما أعلن البنتاغون.

وأعلن حاكم ولاية كونيكتيكت دانيل مالوي، مساء الخميس، حالة الطوارئ في الولاية للحصول على مساعدات الوكالات الفدرالية.

وبحسب وزارة الطاقة فإن 800 آلاف منزل ومؤسسة محرومة من الكهرباء معظمها في هذه الولايات الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة، وبينها 340 ألفا في كارولاينا الشمالية والجنوبية.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما، أعلن الأربعاء، حالة الطوارئ في 45 مقاطعة بولاية جورجيا (جنوب شرق) وفي كارولاينا الجنوبية في جنوب شرق الولايات المتحدة، مما يتيح للوكالة الفدرالية لإدارة الحالات الطارئة التدخل في هذه المقاطعات.

والثلج تساقط في 49 ولاية أميركية من أصل 50 باستثناء فلوريدا بحسب خارطة لمصلحة الارصاد الجوية الأميركية نشرت الخميس.



