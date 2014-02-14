الجيش العراقي يطرد داعش من بلدة شمال البلاد

وصلت تعزيزات من الجيش العراقي، اليوم الجمعة، إلى ناحية سليمان بيك، وهي تابعة لبلدة طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين، ما اضطر مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" إلى الانسحاب منها، عقب السيطرة عليها أمس الخميس.

وأكد مدير ناحية سليمان بيك، طالب محمد، لـ"العربية"، أن المدينة تحت سيطرة الجيش والشرطة الاتحادية.

وشرعت القوات العراقية في البحث عن الألغام والعبوات التي زرعت في الشوارع، وتفتيش المنازل بحثاً عما تبقى من مسلحي داعش.

ونزحت عائلات من الناحية، أمس الخميس، خوفاً من تهديد المسلحين.

وكانت ناحية سليمان بيك قد سقطت في أيدي مجموعات من المسلحين في أبريل الماضي لعدة أيام، قبل أن تستعيد قوات رئيس الوزراء نوري المالكي السيطرة عليها.

وتتميز ناحية سليمان بيك بموقع جغرافي استراتيجي، وجاءت محاولات داعش للسيطرة عليها في وقت لا تزال مدينة الفلوجة (60 كيلومتر غرب بغداد) وبعض مناطق الرمادي (100 كيلومتر غرب بغداد) تخضع لسيطرة المسلحين.