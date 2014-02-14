لبنان: سلام يعلن حكومته بعد 10 أشهر من التكليف

أعلن اليوم في بيروت، عن تشكيل الحكومة اللبنانية. وقال رئيس الوزراء، تمام سلام، في كلمة بالمناسبة، إن "مهمة الحكومة استثنائية بسبب الأوضاع المحيطة بلبنان"، مؤكداً حصول الحكومة على "دعم عربي ودولي لقيامها".

وأكد تام سلام أن "حكومة المصلحة الوطنية تهدف لإنجاز الانتخابات الرئاسية في موعدها"، وأن البلاد نجحت في "تحرير الحقائب الوزارية من التمثيل الطائفي والتبعية المذهبية".

من جهته، أعلن أمين عام مجلس الوزراء، سهيل بوجي، أن الحكومة الجديدة تتألف من 24 وزيراً، ويرأسها تمام سلام. وتنهي الخطوة جموداً سياسياً استمر في لبنان على مدى أكثر من 10 أشهر.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، قبل إعلان الحكومة، وصل رئيس الوزراء المكلف تمام سلام إلى قصر بعبدا الجمهوري، واجتمع مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان.

ويسعى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتذليل العقبات ومحاولة إصدار مراسيم الحكومة خلال 24 ساعة، بسبب ارتباط رئيس مجلس النواب، نبيه بري، بمواعيد رسمية في الكويت الأحد المقبل.

وفيما يلي القائمة الاسمية لوزراء حكومة تمام سلام:

الكتلة الوسطية

- رئيس مجلس الوزراء: تمام سلام (مسلم سني، جديد)

- نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الوطني: سمير مقبل (أرثوذكسي، حقيبة الدفاع جديدة)

- وزير البيئة: محمد المشنوق (سني، جديد)

- وزيرة المهجرين: اليس شبطيني (مارونية، جديدة)

- وزير الشؤون الاجتماعية: رشيد درباس (سني، جديد)

- وزير الصحة العامة: وائل أبو فاعور (درزي، تغيير حقيبة)

- وزير الشباب والرياضة: عبد المطلب حناوي (شيعي، جديد)

- وزير الزراعة: أكرم شهيب (درزي، جديد)

التحالف بقيادة سعد الحريري

- وزير الإعلام: رمزي جريج (أرثوذكسي، جديد)

- وزير الاقتصاد والتجارة: آلان حكيم (كاثوليكي، جديد)

- وزير الداخلية والبلديات: نهاد المشنوق (سني، جديد)

- وزير الاتصالات: بطرس حرب (ماروني، جديد)

- وزير العدل: أشرف ريفي (سني، جديد)

- وزير العمل: سجعان قزي (ماروني، جديد)

- وزير السياحة: ميشال فرعون (كاثوليكي، جديد)

- وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية : نبيل دو فريج (لاتين، جديد)

تحالف حزب الله

- وزير الأشغال العامة والنقل: غازي زعيتر (شيعي، جديد)

- وزير الدولة للشؤون المالية: علي حسن خليل (شيعي، تغيير حقيبة)

- وزير التربية والتعليم العالي: إلياس أبو صعب (أرثوذكسي، جديد، رئيس الجامعة الأميركية بدبي)

- وزير الدولة لشؤون مجلس النواب: محمد فنيش (شيعي، تغيير حقيبة)

- وزير الثقافة: روني عريجة (ماروني، جديد)

- وزير الطاقة والمياه: آرتور نظريان (أرمني، جديد)

- وزير الخارجية والمغتربين: جبران باسيل (ماروني، تغيير حقيبة)

- وزير الصناعة: حسين الحاج حسن (شيعي، تغيير حقيبة)

ردود فعل مرحبة بالحكومة الجديدة

وفي ردود الفعل السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة، أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالا بالرئيس تمام سلام أشاد فيه بـ"صبره وحكمته والنتيجة التي انتهت اليها عملية تشكيل الحكومة".

وتمنى الرئيس الحريري، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، أن "تشكِّل الحكومة فاتحة خير على لبنان واللبنانيين، وأن تتمكن من مواجهة الاستحقاقات الدستورية والوطنية، بما فيه تحمل المسؤولية في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ البلاد".

وهنأ الرئيس نجيب ميقاتي اللبنانيين بتشكيل الحكومة الجديدة، وعبر عن أمله في أن "يكون تشكيل الحكومة الجديدة، فاتحة خير على لبنان واللبنانيين، لأن التحديات السياسية والامنية والاقتصادية الكثيرة، التي تواجهنا في هذه المرحلة الدقيقة، تتطلب تعاون الجميع، لتحصين وطننا، وحمايته من المخاطر".

وتمنى ميقاتي أن "تعجل الاتصالات اللاحقة، سائر الخطوات التنفيذية لنيل الحكومة الثقة في المجلس النيابي، للانطلاق فعليا في عملها، وتعويض التأخير الذي حصل في عملية التأليف".

أما الجنرال ميشال عون، رئيس تكتل "التغيير والاصلاح"، فقد هنأ بدوره رئيس الحكومة والوزراء بولادة الحكومة الجديدة وقال من الرابية: "هذا الاسبوع كان هناك حدثان مهمان، هما تفكيك شبكة الارهاب وتأليف الحكومة".

وأضاف: "قيمة الحكومة الجديدة انها مفتاح لإعادة تطبيع العلاقات بين مكونات المجتمع اللبناني بعد قطيعة طويلة بين مختلف مكونات البلد".