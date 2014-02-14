رئيس الحكومة الإيطالية "انريكو ليتا" يستقيل من منصبه

قدم رئيس الحكومة الإيطالية انريكو ليتا استقالته، إلى الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو الذي قبلها، كما أعلنت الرئاسة الإيطالية في بيان.

وقال البيان: "إن رئيس الجمهورية لا يمكن إلا أن يأخذ علماً بالموقف الذي عبر عنه رئيس الوزراء الذي قدم استقالة لا رجوع عنها للحكومة التي يترأسها"، موضحاً أن المشاورات لتشكيل حكومة جديدة ستبدأ بعد الظهر لتنتهي السبت.

وفي تغريدة على تويتر، قال ليتا، قبل دخوله إلى القصر الرئاسي: "شكراً لكل الذين ساعدوني كل يوم كما لو أنه اليوم الأخير".

ولم يمضِ هذا المسيحي الديمقراطي من اليسار، سوى 293 يوماً على رأس ائتلاف يساري يميني غير مسبوق بعد الانتخابات التشريعية، بسبب عدم وجود غالبية برلمانية واضحة.

والمفارقة أن رحيل ليتا يتزامن مع أنباء اقتصادية جيدة تشير إلى خروج من الانكماش كان منتظراً جداً بعد سنتين من تراجع متواصل لإجمالي الناتج الداخلي. وقد بلغت نسبة النمو 0,1% في الفصل الأخير.

وكان ليتا، أعلن قراره مساء الخميس، بعيد تصويت الحزب الديمقراطي (وسط يسار)، الذي يرأسه بأكثرية ساحقة على تغيير الحكومة.

وتواجه إيطاليا منذ سنتين أسوأ أزمة اقتصادية بعد الحرب، وقد تراجع إجمالي ناتجها المحلي حوالي 4% وفاقت نسبة البطالة 12%. وتعاملت بورصة ميلانو بهدوء مع هذه التطورات السياسية، فمؤشر البورصة سجل تقدما 0,37% وبلغ 20,184 نقطة لدى الافتتاح.