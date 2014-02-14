"الداخلية" تعيد الأزمة في لبنان إلى المربع الأول

بينما كانت دوائر القصر الجمهوري تتهيأ لمراسيم الحكومة الجديدة، ها هي الأمور تعود إلى نقطة الصفر في البلاد، وسط تجاذبات تبدو داخلية حتى وإن طغى عليها العامل الإقليمي.

فالتأخير في إعلان الحكومة وسط عقدة جديدة، أي وزارة الداخلية، يضع علامات استفهام كبيرة حول إمكانية تشكيلها في الوقت القريب، وإلا فإن جميع المشاورات التي تمت في الساعات الأخيرة قد تكون غير مجدية.

وضاعت الآمال مجدداً، بعد الأجواء التي أوحت للبنانيين بانفراج ما، تمثل بداية بتخلي التيار الوطني الحر برئاسة ميشال عون عن تمسكه بحقيبة الطاقة، التي كان يصر على إسنادها إلى الوزير جبران باسيل، صهر عون، فتم الاتفاق على إعطائها لحزب الطاشناق الأرمني، وهو حليف التيار الوطني الحر وعضو في تكتل التغيير والإصلاح الذي يرأسه عون أيضاً، وفي ذلك قبول من التيار لمبدأ المداورة على الحقائب الذي كان يرفضه بشدة.

وبعد أن كان الرئيس المكلف تمام سلام، يهم بالذهاب إلى القصر الجمهوري لاطلاع الرئيس اللبناني ميشال سليمان على التشكيلة الحكومية، علم من قوى الثامن من آذار رفضها المطلق لتولي اللواء أشرف ريفي حقيبة وزارة الداخلية، وهو اسم يتمسك به تيار المستقبل الذي أعلن على لسان أمينه العام أحمد الحريري ألا حكومة لن يكون اللواء ريفي وزير داخليتها.

حزب الله يناور ويتراجع

وتقول مصادر حزب الله إن الحزب لم يكن قد أعطى موافقة نهائية على التشكيلة الحكومية وعلى اللواء ريفي، فيما تتحدث مصادر تيار المستقبل عن تغيير في مواقف حزب الله في الساعات الأخيرة، قلب الموازين والاتفاقات التي جرت بين الأفرقاء اللبنانيين.

وفي هذا الإطار، يقول أستاذ العلاقات الدولية الدكتور سامي نادر للعربية.نت، إن الأمور عادت إلى نقطة الصفر، بسبب تراجع حزب الله عن الليونة التي أبداها قبيل انعقاد مؤتمر جنيف2، فهو حالياً يراهن على تغيير المعادلة العسكرية في الداخل السوري لصالحه، ويطالب - وهو ما يراه الدكتور نادر منافياً للأصول - بالموافقة أو الرفض على الأسماء التي ترشحها قوى الرابع عشر من آذار، وهو ما ترفضه هذه القوى، لاسيما تيار المستقبل.

ويرى الكاتب الصحافي، أمين قمورية، أن فريق الثامن من آذار أصر على جبران باسيل في التشكيلة الحكومية، وبالتالي من حق الفريق الآخر، أي الرابع عشر من آذار التمسك بشخصية محددة، أي اللواء أشرف ريفي.

وتعود المشكلة بين حزب الله والمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، إلى مواقف اللواء ريفي الرافضة لأداء حزب الله السياسي في لبنان وقتال عناصره في سوريا إلى جانب قوات النظام، ودعم حزب الله للفصائل الموالية للنظام السوري في طرابلس في ما يعرف بأحداث جبل محسن وباب التبانة.

وهنا يعتبر الكاتب الصحافي، أمين قمورية، في حديث للعربية.نت أن وزارة الداخلية حساسة جداً وهي حقيبة أمنية، وبالتالي فإن فريق الثامن من آذار يفضل شخصية حيادية ومقبولة من الجميع تتعامل بشكل موحد مع الضاحية والجنوب وطرابلس وبيروت ولا تكون استفزازية ، كما هو الحال بالنسبة للواء ريفي.