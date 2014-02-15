إطلاق صاروخين من غزة على إسرائيل عقب اشتباك حدودي

أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان بأن صاروخين أطلقا مساء أمس الجمعة من قطاع غزة وسقطا في جنوب إسرائيل، من دون أن يخلفا ضحايا أو أضرارا.

وتُحمل إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية إطلاق الصواريخ منذ سيطرت على قطاع غزة في 2007.

وتزداد المخاوف من وقوع مواجهة عسكرية جديدة بين الدولة العبرية وحماس مع تصاعد وتيرة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة والغارات الإسرائيلية ردا على ذلك، إلى جانب الحوادث الحدودية في الأسابيع الأخيرة.

وكان 17 فلسطينيا أصيبوا بجروح أمس الجمعة، بينهم 13 برصاص الجيش الإسرائيلي بالقرب من المنطقة الحدودية مع إسرائيل شرق جباليا في شمال قطاع غزة، وفق حصيلة أعلنها الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس.