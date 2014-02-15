المالكي: "داعش" جاء إلى العراق عبر ساحات الاعتصام

اعتبر رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، أن تنظيم "داعش" جاء إلى العراق عبر ساحات الاعتصام، وذلك خلال اجتماعه بشيوخ العشائر في الأنبار.

وجاءت تصريحات المالكي هذه في نهاية اجتماعه بشيوخ عشائر الأنبار، بعد عام من الاعتصام والمطالبات، التي لم تلتفت إليها الحكومة العراقية حتى زيارة المالكي اليوم للمحافظة، برفقة وزير الدفاع ولقائه قيادتها وشيوخ العشائر.

وأعلن المالكي من هناك أنه وافق على جميع بنود المبادرة التي طرحتها العشائر، والتي تحتوي على اعتماد مليار دولار كتعويضات للحملة العسكرية، التي شنت على المحافظة، وتدريب أبناء العشائر وضمهم إلى الشرطة، إضافة إلى حصر الخسائر في المحافظة والتعويض عنها.

وتحفظ المالكي على مطالبات أخرى، منها: الإفراج عن عدد من المعتقلين وبنود أخرى، لأنها لا تتبع للسلطة التنفيذية التي يرأسها - على حد تعبيره - لكنه عاد ليقول إنه سيحمل هذه المطالب إلى القضاء ومجلس النواب.

وبدا أن عناصر "داعش" التي دخلت منذ اليوم الأول إلى العراق عبر ساحات الاعتصام - على حد تعبير المالكي - أصبحت قوة مسيطرة في المنطقة بعد أن تأخرت الحكومة لمدة سنة كاملة لتلتفت إلى المعتصمين.

تأخر الحراك من المالكي وحكومته تسبب في توسيع رقعة سيطرة داعش، لتصل اليوم إلى شمال وجنوب غرب الرمادي، لكنها نفسها رفضت تحمل المسؤولية عما يحدث، وأشارت بأصابع الاتهام إلى دول إقليمية وغيرها، تعيث في العراق فساداً، كما يقول المالكي.