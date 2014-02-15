البرلمان التركي يعزز سيطرة الحكومة على القضاء

تبنى البرلمان في تركيا، اليوم السبت، قانوناً مثيراً للجدل، يعزز السيطرة على السلطة القضائية.

وبعد التصويت الأسبوع الماضي على قانون يفرض رقابة على الإنترنت، لقي تنديداً واسعاً باعتباره مقيداً للحرية، استأنف البرلمان الجمعة بحث الإصلاح القضائي المثير أيضا للجدل الذي يعطي لوزير العدل الكلمة الأخيرة في التعيينات القضائية. وقد أثار هذان النصان انتقادات كثيرة سواء في تركيا أو في الخارج.

يأتي هذا في وقت، لا تزال البلاد تعيش ارتدادات "قضية الفساد" التي هزت الحكومة منذ ما يقارب الشهرين، ووردت فيها أسماء شخصيات مقربة من رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي.

إخلاء سبيل أبرز المتهمين

وكان القضاء التركي أمر أمس الجمعة بإخلاء سبيل أحد المتهمين الرئيسيين في قضية فضيحة الفساد المالي والسياسي، بعد أسبوعين فقط من تعيين مدع عام جديد للإشراف على التحقيقيات المتعلقة بقضية الفساد هذه.

فقد أطلق سراح رئيس مجلس الإدارة السابق لبنك "خلق بنك"، سليمان أصلان وخمسة آخرين من المتهمين معه من السجن صباح الجمعة، حسب وسائل الإعلام التركية، وذلك بعد أن أمضى شهرين في الحبس الاحتياطي.

لكن سليمان أصلان الذي أقيل من رئاسة البنك الأسبوع الماضي لا يزال متهما بالفساد والتزوير وتبييض الأموال لقيامه بتسهيل صفقات تهريب كميات من الذهب مع إيران. وفسرت قرارات الإفراج التي صدرت الجمعة على أنها دليل جديد على أن الحكومة أحكمت من جديد قبضتها على القضاء.

4.5 مليون دولار في صناديق أحذية

وقال وزير الثقافة السابق أرتوغرول غوناي الذي استقال من حزب العدالة والتنمية الحاكم إن "المصرفي الذي عثر في منزله على 4.5 مليون دولار حر طليق. والقوانين التي ستسمح بالإفراج عن الباقين تسير جيدا".

وخلال تفتيش منزله عثر رجال الشرطة على نحو 4,5 مليون دولار من الأوراق الصغيرة مخبئة في صناديق أحذية ليصبح الرمز المجسد للفساد في نظر المعارضة والمتظاهرين الذين ينددون بفساد نظام رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وقد وضع أصلان في الحبس مع 23 متهما آخر من المقربين من الحكومة، من بينهم رجل الأعمال الاذربيجاني رضا زراب، الذي كان وراء صفقات بيع الذهب لإيران وأبناء ثلاثة وزراء سابقين هم وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة وذلك لاتهامهم بتلقي رشاوى. ولا يزال هؤلاء الأربعة قيد الحبس الاحتياطي.

وقد وجه الاتهام إجمالاً إلى عشرات من رجال الأعمال وكبار الموظفين والنواب القريبين من السلطة في هذه القضية ،التي أحدثت صدمة سياسية تهدد أردوغان وحكومته عشية الانتخابات البلدية في 30 مارس، والرئاسية المقررة في أغسطس المقبلين.

وكشفت وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية الجمعة أن الابن البكر لرئيس الوزراء خضع للاستجواب في فبراير الحالي دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت بعض وسائل الإعلام التركية إلى وجود شبهات في أن بلال أردوغان الذي يرأس مؤسسة لمساعدة الطلبة تلقى رشاوى.

ورداً على ذلك، أجرى أردوغان حملة تطهير تاريخية في صفوف الشرطة والقضاء، مستهدفا خصوصا معظم رجال الشرطة والمدعين المكلفين بالتحقيقات التي تهدد الحكومة. وبشكل يومي تكثف بعض الصحف والمعارضة الاتهامات لأردوغان بالتدخل لإخماد القضية.