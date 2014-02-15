مظاهرات عارمة ضد امتيازات جديدة للبرلمان العراقي

عمت التظاهرات معظم محافظات العراق، اليوم السبت، رفضاً لامتيازات أقرها البرلمان لنفسه ولكبار مسؤولي الدولة، منددين بما اعتبروه سرقة للشعب.

وأقر البرلمان العراقي قبل نحو أسبوعين قانوناً تقاعدياً يشمل كبار الموظفين الحكوميين، ويضمن للنواب ولهؤلاء الموظفين امتيازات، بينها راتب مدى الحياة بنسبة قد تصل إلى 70% من الراتب الحالي الذي يبلغ أكثر من 10 آلاف دولار.

وجابت التظاهرات التي شارك فيها الآلاف، مدناً مختلفة في محافظات بغداد وواسط والحلة وكربلاء والنجف والعمارة والناصرية والديوانية والبصرة وكركوك.

وتجمع المئات في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد وهتفوا "تقاعدكم باطل"، و"أين طاعة المرجعية يا أتباع المرجعية؟"، في إشارة إلى رفض المرجعية الشيعية في النجف لهذا القانون.

وفي العمارة جنوب البلاد، تقدم محافظ المدينة، علي دواي، تظاهرة رفعت لافتة كتب عليها "الشعب والمرجعية موقف وهدف ويد واحدة ضد سرقات النواب"، وسط هتافات رافضة للقانون، بينها "قانون التقاعد وامتيازات المسؤولين مخالفة للمطالب الشعبية والمرجعية".

يذكر أنه بعدما أقر البرلمان القانون بموافقة 130 نائباً حضروا جلسة التصويت من بين 170، تنصلت الغالبية العظمى من الأحزاب من التصويت لصالحه، وأصدرت بيانات رافضة له.