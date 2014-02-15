اجتماع أوباما وعاهل الأردن في كاليفورنيا يثير ضجة

تشهد الولايات المتحدة جدلاً عارماً حول المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع المرتقب بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم السبت.

ويأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض عن استقبال الرئيس الأميركي للعاهل الأردني في كاليفورنيا، والتي لا تشهد عادة اجتماعات رئاسية.

وتمحور الصخب حول مكان الاستقبال والمباحثات، والذي سيكون في رانشو ميراج على بعد 200 كيلو متر جنوب شرق لوس أنجلوس.

ولم يبرر البيت الأبيض عبر متحدثه جون كارني أسباب عقد المباحثات في كاليفورنيا، مؤكداً أن الرئيس الأميركي يستطيع عقد لقاء مع الرؤساء في المكان الذي يراه مناسباً.

وقال كارني: "أنا لا أفهم إذا كان الملك في واشنطن منذ ثلاثة أو أربعة ايام حيث يتواجد أوباما، لماذا لا يجتمعان هناك؟".

وتابع: "كما تعلمون لقد وضعنا جدولا للرئيس لزيارة كاليفورنيا، وهو ذاهب إلى فريسنو، حيث سيناقش آثار الجفاف في كاليفورنيا. وأيضا سيذهب الملك إلى كاليفورنيا حيث يمكن للرئيس أن يقابل الملك كجزء من هذه الرحلة".