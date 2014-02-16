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الجيش الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

المصدر: العربية.نت
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين خلال حملة دهم فجر اليوم الأحد، في الضفة الغربية، وذلك بحسب وكالة الأنباء "يو بي أي".

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الاعتقالات طالت "مطلوبين" لقوات الجيش دون أن تحدد الجهات التنظيمية التي ينتمون لها، وتشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقال ودهم بصورة شبه يومية في الضفة الغربية.

وفي السياق ذاته أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان له بأن صاروخين أطلقا مساء الجمعة من قطاع غزة وسقطا في جنوب إسرائيل، من دون أن يخلفا ضحايا أو أضرارا.

وتُحمل إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية إطلاق الصواريخ منذ سيطرت على قطاع غزة في 2007.

وتزداد المخاوف من وقوع مواجهة عسكرية جديدة بين الدولة العبرية وحماس مع تصاعد وتيرة إطلاق الصواريخ من قطاع غزة والغارات الإسرائيلية ردا على ذلك، إلى جانب الحوادث الحدودية في الأسابيع الأخيرة.

كلمات دالّة

#اسرائيل, #فلسطين, #الضفة الغربية, #معتقلين

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