جنوب إفريقيا: أكثر من 200 عامل عالق بمنجم ذهب

قال متحدث باسم جهاز للطوارئ في جنوب إفريقيا اليوم الأحد، إن عمال إنقاذ يحاولون الوصول إلى أكثر من 200 من عمال المناجم بشكل غير مشروع محاصرين تحت الأرض في منجم ذهب مهجور بضاحية شرقي مدينة جوهانسبرغ.

وقال المتحدث فيرنر فيرماك من جهاز (ايه.آر 24) للطوارئ لـ"رويترز" إن عمال الإنقاذ يتواصلون مع مجموعة من 30 عاملا حوصروا تحت الأرض بعد سقوط صخور في موقع منجم قديم في بنوني.

وأضاف "أخبرونا بأن هناك نحو 200 آخرين محاصرين على عمق أكبر، إنه منجم مهجور وسط الحقول المفتوحة.. لم تكن منطقة مغلقة".

وذكر أنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو قتلى حتى الآن. ونقلت معدات ثقيلة لمحاولة إزالة الصخور التي أغلقت فتحة المنجم.

وينتشر التعدين بشكل غير مشروع في المناجم المهجورة في جنوب إفريقيا حيث يستخرج عمال المعادن الخام بطريقة غير رسمية وفي ظل أوضاع خطيرة وغير مستقرة تحت الأرض ثم يبيعونها لمشترين، وتكثر الحوادث القاتلة والمعارك تحت الأرض بين جماعات متنافسة.