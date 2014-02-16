حرب المافيات في شوارع تل أبيب ترهب الإسرائيليين

قتل مسلحان على دراجة نارية، أمس السبت، رجلاً كان يقود سيارته قرب منطقة ساحلية صاخبة في تل أبيب، في جريمة تشتبه الشرطة الإسرائيلية في أنها واحدة من جرائم القتل والهجمات المرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة.

ووقعت جريمة القتل في وضح النهار، بينما كانت العائلات والسياح يتنزهون بعد ظهر أمس السبت.

وقالت امرأة إسرائيلية تدعى دانا شهدت على الحادثة: "سمعنا صوت الرصاص عندما كنا في طريقنا إلى هنا.. ولم نصدق أن هذا يحدث على مقربة منا".

وأكدت الشرطة أن الرجل الذي قتل اليوم معروف للشرطة.. لكنها لم تقدم تفاصيل. وأضافت على حسابها على موقع "تويتر": "يشتبه في أن جريمة القتل جزء من الصراع بين عصابات الجريمة.. الجناة هربوا من الموقع في سيارة".

وشهد هذا الشهر وحده ثلاثة تفجيرات بسيارات، أدى اثنان منها إلى سقوط قتلى.

واستهدفت هذه التفجيرات شخصيات تنتمي لعالم الجريمة المنظمة، مما أعاد لشوارع المدن الإسرائيلية دوي الانفجارات، التي كانت تميز الهجمات الفلسطينية خلال الانتفاضة بين عامي 2000 و2005.

ووصف وزير الأمن الداخلي، إسحق أهارونوفيتش، أعمال العنف في كلمة أمام الكنيست يوم الأربعاء بأنها "إرهاب واضح"، مما يزيد من الضغوط على الشرطة للقبض على مرتكبيها.

وذكرت قيادات في الشرطة في إفادة أمام الكنيست هذا الأسبوع أن المتفجرات متاحة على نطاق واسع ورخيصة نسبياً.

وقال رئيس الشرطة، يوحنان دانينو، إن معظم المتفجرات التي تستخدمها عصابات الجريمة تأتي من مخازن الجيش، مضيفاً أن "هذا يحدث منذ سنين لكن الظاهرة تتزايد. وأكد أن الشرطة تعمل مع الجيش لمنع وصول المتفجرات إلى الشوارع.