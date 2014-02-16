رئيس الحكومة الأردنية: نسعى لترتيب حدودنا مع العراق

أعلن رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور أن هناك اتجاها لـ "ترتيب" المنفذ الحدودي الوحيد الذي يربط المملكة مع العراق.

وقال النسور في كلمة ألقاها خلال حفل العشاء السنوي الذي أقامته الجمعية الأردنية ـ الألمانية للأعمال مساء أمس السبت "إن هناك نية لترتيب الحدود الأردنية ـ العراقية"، غير أنه لم يعطِ المزيد من التفاصيل حول هذه النقطة وفق ما نقلته "يو بي آي".

وكان النسور، أعلن أمس السبت خلال استقباله وزير النقل العراقي هادي العامري أن الأردن "لا يتدخل في الشأن العراقي".

ويعتبر معبر الكرامة الحدودي أو مجمع طريبيل الحدودي هو المعبر الحدودي الوحيد بين الأردن والعراق ويقع بين بلدة الرويشد الأردنية في محافظة المفرق (شمال شرق)، وبلدة طريبيل العراقية في محافظة الأنبار(غرب العراق).

يذكر أن النسور زار بغداد في ديسمبر/كانون الأول الماضي وبحث مع نظيره العراقي نوري المالكي تطوير علاقات البلدين السياسية والأمنية وكذلك الاقتصادية، يتقدمها تقديم العراق للأردن النفط بأسعار تفضيلية.

