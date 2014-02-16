7 قتلى في انفجار قنبلة بقطار في باكستان

قتل سبعة أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح الأحد، في انفجار قنبلة استهدف قطاراً للركاب في جنوب باكستان، بحسب ما أفاد مسؤولون. ووقع الانفجار قرب محطة أونار للقطارات على بعد 450 كلم شمال غرب كراتشي عاصمة ولاية السند الجنوبية.

وصرح سردار جمالي - المسؤول البارز في الإدارة المحلية لوكالة فرانس برس - بأن "عدد قتلى الانفجار ارتفع إلى سبعة بعد وفاة اثنين متأثرين بجروحهما في مستشفى في بلدة جاكوباباد". وكان أعلن في السابق عن مقتل خمسة أشخاص.

وقال إن "قطار خوشهال خان خاتاك كان متوجهاً من كراتشي إلى بيشاور عندما استهدفه الانفجار، وأدى إلى مقتل الركاب السبعة وإصابة أكثر من 30 آخرين".

وأضاف أن ثلاث عربات للركاب انحرفت عن السكة، ولحقت أضرار باثنتين منها في الانفجار.

ورجح جمالي أن يكون الانفجار ناجماً عن عبوة ناسفة معدة يدوياً، فيما قال المدير العام للسكك الحديد الباكستانية، أنجوم برويز، إن الانفجار ناجم عن عبوة تم التحكم بها عن بعد عقب زرعها على السكة الحديد.

وأكد برويز عدد القتلى والجرحى وقال إن الانفجار ألحق أضراراً بـ800 متر من السكة الحديد.

وتشهد باكستان سلسلة هجمات دموية منذ بداية العام، حيث قتل 114 شخصاً في يناير، وفقاً لإحصاءات وكالة فرانس برس.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى الآن عن الانفجار.

وتعاني باكستان منذ يوليو 2007 تمرداً بقيادة طالبان يتركز في المناطق الشمالية الغربية. وتقول الحكومة إن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في العنف منذ 2001 عندما تحالفت باكستان مع الولايات المتحدة في "الحرب على الإرهاب".