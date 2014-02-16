فصل طلاب كويتيين من الإمارات لجمعهم تبرعات "مخالفة"

نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي أنه تقرر فصل 8 طلاب كويتيين يدرسون في جامعتي الشارقة وعجمان لمخالفتهم القوانين والأنظمة الداخلية للجامعتين، وتشكيل اتحاد طلابي دون تصريح من إدارتي الجامعتين، بالإضافة إلى جمع تبرعات وعقد تجمعات غير مشروعة في السكن الجامعي.

وأكد المصدر أن "دولة الإمارات ترحب بالأشقاء من الطلبة الكويتيين للدراسة في جامعات الدولة"، مضيفاً أن هناك أكثر من 670 طالباً وطالبة كويتيين يدرسون في جامعة عجمان وحوالي 750 طالباً وطالبة في جامعة الشارقة.

وكانت صحيفة "الراي" الكويتية قد نشرت في عددها الصادر أمس السبت عن مصادر طلابية كويتية في الإمارات أن أربعة طلاب كويتيين يدرسون في جامعة عجمان، مهددون بالتوقف عن الدراسة، ومثلهم في جامعة الشارقة.