فيضانات جديدة متوقعة في بريطانيا بعد العاصفة

تتوقع بلدات تضررت بفيضان نهر التايمز في الأيام الماضية ارتفاع منسوب المياه مجدداً اليوم الأحد، ويمكن أن يصل التايمز في بعض المواقع إلى مستويات قياسية.

وكانت عاصفة قد ضربت لندن بقسوة، وأدت إلى سقوط 3 قتلى، وانقطاع التيار الكهربائي عن 115 ألف منزل بين بريطانيا وفرنسا، وسببت اضطرابات كبيرة في حركة النقل وحوادث انزلاق للتربة.

وزار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون السبت شيرتسي القرية الواقعة غرب لندن، حيث يقوم الجنود البريطانيون بمساعدة السكان على الاستعدادات لمواجهة ارتفاع منسوب المياه بوضع أكياس من الرمل.

وقال كاميرون: "ما سنفعله في الساعات الـ24 المقبلة أمر أساسي، لأن منسوب المياه في النهر سيرتفع مع الأسف".

وفي مقابلة نشرتها الأوبسرفر اليوم الأحد نسب زعيم المعارضة العمالية ايد ميليباند هذه الأحوال الجوية السيئة إلى التبدل المناخي، داعياً الحكومة إلى اعتبار قضية الاحتباس الحراري مسألة أمن قومي.

وقالت شركة الكهرباء اينيرجي نيتووركس اسوسييشن بعد ظهر السبت أن حوالي 85 ألف منزل ما زالت بدون تيار كهربائي في بريطانيا مقابل 140 ألفا في الصباح.

وشهدت حركة النقل في العاصمة اضطرابات كبيرة في السكك الحديدة والطرق البرية، بسبب الأشجار التي اقتلعت وحوادث انزلاق التربة. لكن الوضع يتوقع أن يتحسن في النهار.

وفي فرنسا بقي حوالي ثلاثين ألف منزل مساء السبت في منطقة بريتاني، كما ذكرت شبكة توزيع الكهرباء الفرنسية التي تمكنت من إعادة التيار إلى 85 ألف منزل، أدت العاصفة إلى حرمانهم من التيار.