مقتل 17 في عدة هجمات متفرقة بالعراق

قالت مصادر أمنية ومسعفون إن ما لا يقل عن 17 شخصا قتلوا في هجمات في أنحاء العراق اليوم الأحد.

وفجر انتحاري نفسه قرب نقطة تفتيش للشرطة اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل شخص في منطقة الورار غربي الرمادي عاصمة محافظة الأنبار.

وقال مصدر بالشرطة إن مسلحين قتلوا خمسة أشخاص عند نقطة تفتيش للشرطة في بلدة تازة التي تبعد 210 كيلومترات شمالي بغداد.

وذكرت مصادر بالشرطة أن مسلحين أطلقوا النار على دورية للشرطة في بلدة الشرقاط التي تبعد 300 كيلومتر شمالي العاصمة فقتلوا اثنين على الأقل من أفراد الشرطة.

وقالت الشرطة ومصادر طبية إن أربعة أشخاص قتلوا في حي جكوك الذي تقطنه أغلبية شيعية في شمال بغداد.