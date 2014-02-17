الرئيس الإيطالي يكلف زعيم تيار الوسط بتشكيل حكومة

قال مسؤول بمكتب الرئيس الإيطالي، جورجيو نابوليتانو، يوم الاثنين، إن الرئيس طلب من زعيم تيار يسار الوسط، ماتيو رينزي، تشكيل حكومة جديدة بعد أن قدم رئيس الوزراء السابق أنريكو ليتا استقالته الأسبوع الماضي.

والتقى رينزي بالرئيس الإيطالي لمدة 90 دقيقة، وهو بحاجة إلى التوصل لاتفاق ائتلافي رسمي مع حزب يمين الوسط الجديد الصغير، لتحقيق أغلبية وإعلان تشكيلة حكومته قبل السعي لإجراء تصويت على الثقة في البرلمان في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال رينزي إنه سيبدأ مشاوراته الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، ويتوقع أن يضع برنامج إصلاحات يجري الانتهاء منه خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضاف أنه يتوقع وضع إصلاحات لقانون الانتخابات في إيطاليا والمؤسسات السياسية بنهاية فبراير، تليها إصلاحات عمالية في مارس ثم إصلاح الهيكل الإداري للدولة في أبريل وإصلاح النظام الضريبي في مايو.