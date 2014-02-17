شرطة جنيف: خاطف الطائرة الإثيوبية هو مساعد الطيار

أعلن مطار جنيف الاثنين، أن خاطف الطائرة الإثيوبية التي أرغمت على الهبوط في المطار أثناء رحلتها بين أديس أبابا وروما، هو مساعد الطيار.

وقال المتحدث باسم المطار برتران ستيمفلي للصحافيين إن مساعد الطيار البالغ من العمر 31 عاما استغل فرصة وجود قائد الطائرة في المرحاض، وقام بخطف الطائرة.

وأضاف "لقد قال إنه يشعر بأنه مهدد في بلاده، وأراد طلب اللجوء إلى سويسرا".

وتابع أن مساعد الطيار، وهو إثيوبي الجنسية، اتصل بمطار جنيف، وقال: "إنه مضطر للهبوط لتزويد الطائرة بالوقود، وبعد ذلك أعلن عن خطف الطائرة"، مشيرا إلى أن مساعد الطيار نزل من الطائرة عبر حبل ألقاه من نافذة قمرة القيادة، وقال إنه "لم يكن يحمل أسلحة".

وتابع الناطق باسم مطار جنيف أنه يمكن تقنيا أن توجه إليه تهمة "احتجاز رهائن"، وقد يواجه عقوبة السجن 20 عاماً.

اعتقال الخاطف

وكانت الشرطة السويسرية أعلنت أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية خطفت الاثنين فيما كانت تقوم برحلة بين أديس أبابا وروما، وأنه تم توقيف الخاطف في جنيف، حيث أرغمت الطائرة على الهبوط.

وقالت شرطة مطار جنيف الدولي إن السلطات السويسرية اعتقلت خاطف الطائرة، مضيفة أن الركاب وطاقم الطائرة بخير، والوضع "تحت السيطرة".

وكانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قالت إن رحلتها رقم 702 التي كانت متجهة إلى روما "أجبرت على التوجه" إلى جنيف.