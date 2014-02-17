عفو عن المتظاهرين بعد إخلاء المعارضة لبلدية كييف

تمكنت المعارضة الأوكرانية، أمس الأحد، من الحصول على عفو عن المتظاهرين الذين أفرج عنهم اعتباراً من الاثنين، وذلك بعدما أخلى ناشطوها صباحاً مبنى بلدية كييف الذي تحول رمزاً للحركة الاحتجاجية.

وقالت النيابة في بيان إن "القانون يدخل حيز التطبيق اعتباراً من 17 فبراير 2014 ويوقف الملاحقات عن الأشخاص الذين ارتكبوا جنحاً بين 27 ديسمبر والثاني من فبراير".

ويأتي هذا القرار بعد إخلاء مبنى بلدية كييف ومبان عامة أخرى، الأمر الذي اشترطته السلطات لتطبيق قانون العفو.

وشكل هذا المبنى رمزاً للحركة الاحتجاجية على غرار ساحة الميدان المجاورة له في وسط كييف، والتي تم احتلالها منذ قرر الرئيس يانوكوفيتش العدول عن تحقيق تقارب مع الاتحاد الأوروبي في نهاية نوفمبر لحساب موسكو.

لكن هذه التنازلات المتبادلة لم تفضِ إلى تسوية في العمق، سواء بالنسبة إلى الإصلاح الدستوري الذي يقلص صلاحيات الرئيس لحساب الحكومة والبرلمان أو بالنسبة إلى تعيين رئيس وزراء جديد.

ودعت المعارضة إلى التظاهر صباح الثلاثاء أمام البرلمان مع استئناف جلساته في إطار "حملة سلمية".