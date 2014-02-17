فنزويلا تطرد ثلاثة موظفين قنصليين أميركيين

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه أمر بـ"طرد ثلاثة موظفين قنصليين للولايات المتحدة"، متهما إياهم بلقاء طلاب من المتظاهرين المعارضين للحكومة.

ولم يحدد مادورو أسماء هؤلاء المسؤولين، ولكنه قال إن وزير الخارجية الفنزويلي سيعلن مزيدا من التفاصيل في وقت لاحق.

وقال مادورو في كلمة تلفزيونية إن سلطات بلاده رصدت مجموعة من المسؤولين الأميركيين في الجامعات، يعقدون اجتماعات في الجامعات الخاصة على مدار شهرين.

وتشهد فنزويلا منذ أسبوعين تظاهرات طلابية، تطورت إحداها الأربعاء الماضي إلى مواجهات عنيفة، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى وأكثر من 60 جريحاً.

وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة الفنزويلية الولايات المتحدة بمحاولة "دعم وإضفاء الشرعية على محاولات زعزعة الديمقراطية الفنزويلية"، وذلك ردا على وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي أدان السبت "العنف العبثي" الممارس بحق المتظاهرين.

وكان مادورو أمر أيضاً في أواخر سبتمبر، بطرد ثلاثة دبلوماسيين أميركيين، بينهم القائمة بالأعمال في السفارة الأميركية كيلي كيدرلينغ المتهمة بدورها بالتآمر مع المتظاهرين.