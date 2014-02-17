قراقع يتهم إسرائيل بتعمد قتل الأسرى المرضى علناً

اتهم وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عيسى قراقع، اليوم الاثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتعمد قتل الأسرى المعتقلين عن طريق إهمالهم طبياً، لجعل الأمراض تتفشى في أجسادهم لتصبح لا علاج لها، وحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عما يحدث للأسرى المرضى، معتبراً أن ما يجري في السجون بحق الأسرى المرضى يشكل جريمة طبية متعمدة.

وبحسب تقرير وكالة "معا"، فقد استعرض قراقع في مقر وزارة الإعلام في مدينة رام الله، أبرز الحالات المرضية الخطيرة بصفوف الأسرى وعددهم ثمانين حالة مرضية صعبة لا يحتمل بقاؤها في سجون الاحتلال الإسرائيلي، موجهاً تحية للأسير الطفل ابن الثلاثة عشر عاماً، عبيدة سعيد، من البلدة القديمة في القدس والذي ابتدأ إضرابه الثاني عن الطعام في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وطالب قراقع جامعة الدول العربية بالتحرك لطلب جلسة خاصة في الأمم المتحدة للحديث عن الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى، وأن تكشف لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الأوروبية القادمة في الشهر المقبل فضائح دولة إسرائيل وجرائمها داخل السجون.

وأعلن قراقع عن أن الثاني من شهر أبريل يوماً وطنياً مخصصاً للأسرى المرضى، وهو اليوم الذي توفي فيه الأسير المريض ميسرة أبو حمدية، وبدوره أعرب رئيس نادي الأسير، قدورة فارس عن قلقه من هذا المشهد المتكرر وعبر عن استيائه من الانحطاط الذي وصلت إليه دولة الاحتلال ومصلحة سجونها، والتي أصبحت تمارس القتل المتعمد بحق الأسرى المرضى تاركة آثار جرائهما في كل بيت فلسطيني.

وطالب فارس الرئيس محمود عباس وكل السياسيين أن يوقفوا المفاوضات في حال لم يكن ملف الأسرى المرضى على رأس الأولويات وتحديداً الحالات المرضية الحرجة منها، موضحاً أن إسرائيل لا يمكن أن تخرج من ثوبها لتصبح دولة عصرية أقل عدائية للشعب الفلسطيني. وطالب أن يكون هذا العام عام الحرية للأسرى المرضى.

في حين أشار مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، حلمي الأعرج إلى أن قضية الأسرى هي قضية سياسية بامتياز، فلم تعد المطالبة بتحسين شروط اعتقالهم المطلب الأساسي، إنما حريتهم من هذه السجون هو الشعار النابض لكل مناضل ومناضلة في الشعب الفلسطيني.