كوريا الشمالية ترفض تقريراً أممياً عن حقوق الإنسان

قالت كوريا الشمالية في بيان أرسل إلى "رويترز" من بعثتها الدبلوماسية في جنيف إنها "ترفض بشكل قاطع وتام" تقريرا بشأن سجلها لحقوق الإنسان من المقرر أن تنشره في وقت لاحق من يوم الاثنين لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة.

وقال البيان الذي جاء في صفحتين إن التقرير عبارة عن "أداة تآمر سياسي" و"نتاج لتسييس حقوق الإنسان من جانب الاتحاد الأوروبي واليابان بالتحالف مع سياسة العداء الأميركية".

وتابع "ولكننا سنستمر في الرد بقوة حتى النهاية على أي محاولة لتغيير النظام والضغط بحجة حماية حقوق الإنسان.. توضح جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مرة أخرى أن انتهاكات حقوق الإنسان الواردة فيما يطلق عليه ‭‭"التقرير" ليس لها وجود في بلادنا.