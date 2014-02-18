إدخال الرئيس الفرنسي الأسبق شيراك إلى المستشفى

نقل الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، إلى مستشفى قرب باريس، أمس الاثنين، للاشتباه بإصابته بنوبة حادة من النقرس، بحسب مصادر مقربة منه.

وشاهد مراسل "فرانس برس" سيارة إسعاف ودراجات للشرطة أمام منزل الرئيس الأسبق، الذي يعاني من المرض منذ سنوات عدة، عند الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

ونقل شيراك (81 عاما) بعد ذلك إلى مستشفى باريس الأميركي في ضاحية نويي الفخمة، بحسب ما صرح مصدر حكومي لـ"فرانس برس" طلب عدم كشف هويته.

وقال أحد المقربين من شيراك إن حالة الرئيس الأسبق لا تدعو للقلق. وأضاف: "حالته ليست طارئة مطلقاً. نشتبه بإصابته بنوبة حادة من النقرس".

وفي ديسمبر الماضي خضع شيراك لجراحة في الكلية. كما كان أصيب بجلطة في 2005.

وتولى شيراك رئاسة فرنسا من 1995 حتى 2007 وتولى منصب رئاسة الوزراء مرتين. ويعتبر أحد أكثر السياسيين شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.