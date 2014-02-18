أميركا تدعو الرئيس الأوكراني للحد من أعمال العنف

دعا البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش إلى وضع حد لتصعيد العنف الجاري في كييف محذراً من أن استخدام القوة لن يحل الأزمة.

وقالت لورا لوكاس ماغنوسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: "إننا قلقون من أعمال العنف الجارية في وسط مدينة كييف".

ودعت المتحدثة الرئيس الأوكراني إلى وضع حد للمواجهات واستئناف الحوار مع المعارضة.

وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون الثلاثاء، عن قلقها الشديد من التصعيد المثير للقلق بأعمال العنف في أوكرانيا حيث قتل 5 مدنيين حسب مصادر من الشرطة.

وقالت آشتون في بيان لها: "أشعر بقلق شديد من التصعيد المثير للقلق في كييف، وأدين استعمال العنف، وأدعو السلطات الأوكرانية إلى التركيز على جذور الأزمة.

ودعا الزعيم الأوكراني المعارض فيتالي كليتشكو الثلاثاء النساء والأطفال للخروج من ساحة ميدان التي تتمركز فيها المعارضة بعد أن أمهلت الشرطة المعارضة ساعتين لإعادة الهدوء بعد صدامات.

وقال كليتشكو: "نطلب من النساء والأطفال مغادرة الميدان لأننا لا نستبعد احتمال اقتحامه".

وصرحت وزارة الداخلية بمقتل شرطي أثناء نقله للمستشفى إثر إصابته برصاصة في العنق.

