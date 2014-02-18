14 سيارة مفخخة في أقل من 24 ساعة بالعراق

انفجرت 14 سيارة مفخخة في العراق بين مساء الاثنين وظهر الثلاثاء، وقتل 49 شخصاً في سلسلة انفجارات شهدتها بغداد والحلة اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا بعد ليلة دامية في بغداد قتل فيها 16 شخصاً في انفجار أربع سيارات مفخخة، وشهد العراق اليوم تفجيرات مماثلة، حيث انفجرت عشر سيارات مفخخة في بغداد وبابل، قتل فيها 19 شخصاً على الأقل.

ولم تتبن أي جهة هذه الهجمات التي عادة ما يبادر في وقت لاحق تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" إلى تبنيها، فيما لم يصدر أي رد فعل من الحكومة أو من أي جهة رسمية كما هي في الحال حيال معظم أعمال العنف اليومية.

ويغرق العراق منذ أبريل العام الماضي في دوامة عنف غير مسبوقة منذ النزاع الطائفي بين عامي 2006 و2008، تعكس تدهوراً أمنياً كبيراً بلغ حد العجز عن استعادة أجزاء من ناحية استراتيجية يسيطر عليها مسلحون منذ أيام.

يذكر أنه قتل أكثر من 480 شخصاً في أعمال العنف اليومية في البلاد منذ بداية فبراير الحالي، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر أمنية وطبية، فيما قتل أكثر من 1460 شخصاً في هذه الأعمال منذ بداية العام الحالي.