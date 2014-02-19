وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبولندا في أوكرانيا غداً

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اليوم الأربعاء، إنه سيسافر إلى كييف مع نظيريه الألماني والبولندي غداً لتقييم الوضع قبل اجتماع في بروكسل لتحديد إمكانية فرض عقوبات على أوكرانيا.

وقال فابيوس وإلى جانبه وزير الخارجية الأميركي جون كيري: "قررنا أنا وزميلي البولندي والألماني الذهاب إلى كييف صباح غد للحصول على أحدث معلومات قبل اجتماع بروكسل".

وأعلنت الأجهزة الأمنية الأوكرانية اليوم إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في سائر أرجاء البلاد ضد مجموعات متطرفة تعتبرها مسؤولة عن تجدد أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 26 قتيلاً في كييف.

وقالت الأجهزة الأمنية في بيان لها: "إن المجموعات المتطرفة والراديكالية تهدد بتحركاتها حياة ملايين الأوكرانيين".

وأضافت: "في هذا الظرف قرر جهاز الأمن ومركز مكافحة الإرهاب في أوكرانيا اليوم شن عملية لمكافحة الإرهاب على الأراضي الأوكرانية".

وأدانت رئيسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي أعمال العنف الدامية في أوكرانيا، داعية إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل.

وقالت بيلاي في بيان لها: "أدين بشدة أعمال القتل، وأحض الحكومة والمتظاهرين على العمل من أجل نزع فتيل التوترات والتحرك سريعاً لإيجاد حل سلمي للأزمة".

جانب من الاشتباكات بين متظاهرين يعارضون الحكومة الاوكرانية وافراد الشرطة ‹ › جانب من الاشتباكات بين متظاهرين يعارضون الحكومة الاوكرانية وافراد الشرطة ‹ › جانب من الاشتباكات بين متظاهرين يعارضون الحكومة الاوكرانية وافراد الشرطة ‹ › متظاهرون يعارضون الحكومة الاوكرانية يحرقون مقار حكومية ‹ › جانب من الاشتباكات بين متظاهرين يعارضون الحكومة الاوكرانية وافراد الشرطة ‹ ›

وأضافت: "أدعو أيضاً إلى تحقيق فوري ومستقل لتحديد الوقائع والمسؤوليات، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للقوة المفرطة، وتحديد المسؤولية عن هذه المواجهات الدامية".

كذلك حضت الأفرقاء على ممارسة حد أقصى من ضبط النفس بعد أعمال العنف التي شهدتها أوكرانيا خلال الساعات الأخيرة، كما وجهت نداء لاحترام حق التجمع السلمي.

واندلعت مواجهات عنيفة، الثلاثاء، في العاصمة الأوكرانية كييف بين متظاهرين معارضين والشرطة، وأسفرت بحسب وزارة الصحة الأوكرانية عن سقوط 25 قتيلاً.