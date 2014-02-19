المالكي يدافع عن سياسته لمكافحة الإرهاب بالعراق

قال رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، إنه لا مجال أبداً لتأجيل الانتخابات، ودافع المالكي عن سياسته الأمنية، معتبراً أنها تأتي في مجال مكافحة الإرهاب وتنظيم القاعدة.

واعتبر المالكي أن المعركة ضد المتشددين في العراق جزء من صراع أكبر ناجم عن الحرب الأهلية في سوريا التي تمثل برأيه تهديداً ليس فقط بالنسبة للشرق الأوسط، بل والعالم كله، مشيراً إلى أن العراق بدأ مناقشات مع المسؤولين الأميركيين لاستئناف تدريب قوات مكافحة الإرهاب العراقية.

وكتب المالكي في مقال افتتاحي نشر أمس الثلاثاء على الموقع الإلكتروني لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية للشؤون الدولية "العراق هزم القاعدة من قبل، ولدينا استراتيجية شاملة لهزيمة القاعدة مرة أخرى".

وأضاف "القاعدة تؤمن بنظرية تفجير الناس وليس كسب ودهم، لذا فإن هزيمتها ممكنة، ويجب أن تهزم وسوف تهزم".

وقال المالكي إن العراق بدأ مناقشات مع المسؤولين الأميركيين لاستئناف تدريب قوات مكافحة الإرهاب العراقية.

وكان العام الماضي هو الأكثر دموية في العراق منذ بدء انحسار موجة العنف الطائفي في عام 2008. واستعاد المسلحون الإسلاميون السنة أراضي في العراق خلال العام الماضي، واجتاحوا عدة بلدات في الأسابيع الماضية.

ويقول منتقدون للمالكي إن سياساته مسؤولة بشكل جزئي على الأقل عن عودة العنف الذي بلغ ذروته في عامي 2006 و2007.