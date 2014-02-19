انتحار جندي مسجون في أميركا بتهمة القتل بالعراق

عثر على جندي أميركي سابق، كان حكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2009 بتهمة قتل عائلة عراقية واغتصاب فتاة عام 2006، ميتاً في زنزانته على ما يظهر أنه انتحار.

وقال متحدث باسم مصلحة السجون الأميركية إن ستيفن دالي غرين (28 عاما) توفي السبت في ولاية اريزونا (جنوب غرب). وكان حراس السجن قد عثروا عليه فاقد الوعي الخميس الماضي في زنزانته فنقلوه لمركز طبي إلا أنه فارق الحياة السبت.

وأضاف في بيان أن "مكتب التحقيقات الفدرالي أبلغ بالأمر، وأن التحقيق الذي أجري اعتبر أن الحادث بمثابة انتحار".

يذكر أن الجريمة التي ارتكبها غرين وقعت في جنوب بغداد عام 2006. وبينما كان ثلاثة جنود أميركيين آخرين يغتصبون الواحد تلو الآخر فتاة في الـ14 من العمر، عمل غرين على نقل والديها وشقيقتها البالغة من العمر ست سنوات إلى غرفة مجاورة وقتلهم. ثم اغتصب الفتاة بدوره قبل أن يقتلها.