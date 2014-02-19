تحطم طائرة إسرائيلية بلا طيار على الحدود مع لبنان

تحطمت طائرة إسرائيلية من دون طيار أمس الثلاثاء، عند الخط الأزرق الذي يشكل الحدود بين لبنان وإسرائيل، وقد حضر جنود إسرائيليون لاستعادة حطامها.

و"الخط الأزرق" رسمته الأمم المتحدة في 7 يونيو سنة 2000، بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في 25 مايو من العام المذكور بعد 18 عاما من الاحتلال.

وقال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" إن "12 جنديا إسرائيليا توجهوا الى المنطقة لاستعادة حطام الطائرة"، موضحا أن سكانا وجنودا لبنانيين شاهدوا الجنود الإسرائيليين من دون وقوع أي حادث.

وأكد الجيش اللبناني الخبر. وبدورها، أشارت "الوكالة الوطنية للإعلام" الى تحطم الطائرة "لأسباب غير معروفة".

في المقابل، لم يؤكد جنود قوة الأمم المتحدة الذين يسيرون دوريات في المنطقة ولا الجيش الإسرائيلي الحادث.





