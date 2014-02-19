حوار إستراتيجي خليجي روسي في الكويت

تستضيف الكويت اليوم الاجتماع الثالث للحوار الإستراتيجي الخليجي الروسي، الذي من المقرر أن يتناول عدة ملفات إقليمية ودولية، في مقدمتها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين موسكو والعواصم الخليجية.

ويتضمن الاجتماع عقد لقاء بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

من جهتها، أعربت الخارجية الروسية في بيان صدر عنها أمس الثلاثاء عن أملها في أن هذا الاجتماع سيعطي زخما جديدا للتعاون السياسي والتجاري الاقتصادي مع دول الخليج، وسيسمح بتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية الأساسية بما في ذلك الأزمة السورية والتسوية في الشرق الأوسط وضمان الأمن في منطقة الخليج.