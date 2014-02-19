رينزي يقبل رئاسة حكومة إيطاليا رسمياً السبت القادم

أعلن زعيم يسار الوسط، ماتيو رينزي، اليوم الأربعاء، أنه ينوي التوجه السبت القادم إلى مقر الرئاسة الإيطالية ليقبل رسمياً منصب رئيس الوزراء.

وبعد التشاور مع حوالي 10 أحزاب أخرى، قال رينزي إنه لن يقدم أي تحفظات على قبول هذا المنصب رسميا السبت القادم، وسيتقدم للبرلمان اعتبارا من الاثنين القادم" لنيل الثقة في المجلسين.

وصرح رينزي للصحافيين، بعد يوم ونصف اليوم من اللقاءات والنقاشات حول البرامج، بأنه مقتنع بأن الشروط توافرت للقيام بعمل ممتاز".

وذكر أن الحكومة القادمة ستكون لها الغالبية في البرلمان مثل التي توافرت لسلفه انريكو ليتا، الذي أرغم الأسبوع الماضي على الاستقالة بسبب مذكرة لحجب الثقة داخل الحزب الديموقراطي (يسار وسط) الذي يتزعمه رينزي منذ مطلع ديسمبر.

وأعلن رينزي أنه سيتوجه مساء اليوم الأربعاء الى مقر الرئاسة ليطلع الرئيس الإيطالي جورجو نابوليتانو على مضمون المباحثات مع الأحزاب الأخرى.

وسيخصص نهار غد الخميس لوضع برنامج مفصل يجب تطبيقه مطلع بدء رئاسة إيطاليا الدورية للاتحاد الأوروبي.

وقال إنه ينوي إغلاق ملف إصلاح المؤسسات بحلول مطلع مارس، ثم تخصيص الشهر نفسه لمعالجة مسألة البطالة.

ولم يذكر شيئا عن فريقه الحكومي، وخصوصا اسم وزير الاقتصاد الجديد في وقت بدأت إيطاليا نهاية 2013 تخرج من انكماش دام عامين. وأوضح "لا نبحث في الأسماء بل في برنامجنا".



