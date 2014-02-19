"مجلس التعاون" وروسيا يبحثان ملفي إيران وسوريا

أكد وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث قضايا سوريا وإيران والسلطة الفلسطينية.

وقال إن الجلسة الوزارية الثالثة للحوار الإستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي سعت إلى دعم التعاون مع روسيا في مختلف المجالات.

وذكر الصباح أن وجهات النظر حول سوريا جاءت متطابقة، وركزت حول مواصلة المشاورات وصولاً إلى حل مشترك للأزمة.

وحول القضية الفلسطينية، أعلن وزير الخارجية الكويتي أن التعاون الخليجي وموسكو أكدا أن السلام لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية طبقاً لمبادرة السلام العربية، مع دعوة المجتمع الدولي إلى دعم مساعي الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

وأوضح الصباح أن مجلس التعاون الخليجي رحب بالاتفاق التمهيدي الذي وقع في جنيف 2013 حول البرنامج النووي الإيراني، باعتباره يهدف إلى إنهاء القلق الدولي والإقليمي حول البرنامج المذكور.