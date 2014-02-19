مستوطنون يهاجمون سيارات فلسطينيين في القدس الشرقية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم ثقب إطارات 30 سيارة لفلسطينيين، وخُطت كتابات عنصرية في حي فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة.

وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إن الوقائع حدثت في حي شرفات القريب من حي جيلو الاستيطاني في القدس.

وأشار روزنفيلد إلى أنه تم العثور على شعارات عنصرية معادية للعرب.

وكتبت شعارت "العرب=لصوص"، إضافة إلى "لا للتعايش" بالعبرية على جدران قريبة.

وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية منظمة تعرف باسم "دفع الثمن"، تقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية، وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.

وتشمل تلك الهجمات تخريب وتدمير ممتلكات فلسطينية، وإحراق سيارات ودور عبادة مسيحية وإسلامية وأشجار زيتون، ونادراً ما يتم توقيف الجناة.