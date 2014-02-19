وزارة الدفاع العراقية تتمكن من قتل 45 عنصراً من داعش

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من قتل 45 مسلحا ينتمون الى تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" خلال الـ48 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار.

وأكد المتحدث باسم الوزارة الفريق الركن محمد العسكري، أن وحدات من الجيش ساندها عشرات المسلحين من أبناء العشائر تمكنت من السيطرة بشكل كامل على منطقة البو علي الجاسم شمال مدينة الرمادي بعد معارك طاحنة مع عناصر داعش إضافة الى الانتهاء بشكل كامل من عملية تنظيف أحياء الملعب جنوب المدينة من القناصة على حد تعبيره.

ويواجه رئيس الوزراء نوري المالكي، سيلاً من الانتقادات الداخلية تحمِّله أسباب الأزمات الأمنية والسياسية في العراق.

فبعد الهجوم الكلامي الذي شنه عليه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، جاء دور ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي، الذي أصدر بيانا اتهم فيه الحكومة ورئيسها بالفشل بتفكيك الأزمات الدموية المتصاعدة والاحتقانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف البيان أن التداعيات الخطيرة لسياسة الحكومة تتمثل بنزوح مئات الآلاف من الأنبار مستغربا ظهور داعش المفاجئ وبهذه القوة وهذا التوقيت.

وحمّل المالكي، مجلس النواب مسؤولية تعطيل الحياة في العراق بسبب عرقلة المصادقة على موازنة الحكومة.