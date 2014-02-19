"ائتلاف العراقية" يتهم حكومة المالكي بالفشل

أصدر "ائتلاف العراقية"، الذي يتزعمه إياد علاوي، بياناً اتهم فيه الحكومة العراقية ورئيسها بالفشل بتفكيك الأزمات الدموية القائمة والتوترات الآخذة بالتزايد والاحتقانات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتابع البيان أن ذلك يكشف الخطأ الجسيم للمنطلقات التي تعتمدها الحكومة التي وصفها البيان بالبائسة في معالجة المشاكل والكوارث، وفي مقدمتها إغفال المصالحة الوطنية وشنها حرباً على منافسيها ومعارضيها السياسيين، ورفضها المشاركة الكاملة ومغادرة مواقع الطائفية السياسية، وسماحها للتدخلات الدولية والإقليمية في شؤون العراق.

وقال البيان إن التداعيات الإنسانية الخطيرة لسياسة الحكومة المدمرة تتمثل بنزوح مئات الآلاف من أهالي الأنبار في ظروف قاسية، مستغربة الظهور المفاجئ لـ"داعش" وبهذه القوة وهذا التوقيت، وأين كانت عيون الحكومة الساهرة على مصالح وأمن الشعب.

يذكر أن كثيراً من الأقلية السنية يشعرون بالتهميش في النظام السياسي الذي يقوده الشيعة، والذي تشكل عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003. ويتهم بعض الشيعة المالكي أيضاً بالاستئثار بالسلطة وإساءة استغلالها.

وكان رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي أعلن انسحابه من الحياه السياسية في مطلع الأسبوع، قد أعلن أن العراق يحكمه "ذئاب متعطشة للدماء، ونفوس تلهث خلف المال"، ووصف المالكي بأنه "دكتاتور وطاغوت".

وكان الصدر قاد انتفاضات ضد القوات الأميركية في العراق قبل انسحابها، وأصبح قوة رئيسية في الحكومة. وقال الصدر إنه قرر التقاعد كي ينأى بنفسه عما وصفها بحكومة فاشلة وفاسدة وظالمة.