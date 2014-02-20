اغتيال شيخ منشق عن "أنصار الشريعة" في حضرموت

اغتال مسلحون مجهولون، مساء الأربعاء، شيخاً منشقاً عن جماعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلدة غيل باوزير في محافظة حضرموت بجنوب شرق اليمن، وفق مصدر أمني وشهود عيان.

وقال الشهود لوكالة "فرانس برس" إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار على الشيخ علي باوزير المعروف بمواقفه الأخيرة المعارضة للقاعدة أثناء وجوده بالقرب من مدرسة تحفيظ القرآن في الشارع العام ما أدى إلى مقتله على الفور".

واتهم مصدر أمني محلي تنظيم القاعدة باغتيال الشيخ باوزير "بسبب مواقفه المناوئة لهم وتأييده حفظ أمن واستقرار المدينة وخصوصا بعد انشقاقه علنا".

وذكرت مصادر محلية مقربة من السلفيين أن الشيخ علي باوزير "كان من مؤيدي جماعة أنصار الشريعة التابعة للقاعدة وكان يلقي محاضرات في صفوفهم غير أنه مؤخرا اعترض على أعمالهم المتعلقة باغتيال الضباط والجنود اليمنيين وأعلن انسحابه وطالبهم بمغادرة غيل باوزير".

ونشطت جماعة "أنصار الشريعة" في جنوب اليمن وسيطرت لنحو عام على محافظة أبين قبل أن يطردها منها الجيش اليمني في صيف 2012 بدعم من ميليشيات قبلية مناهضة للقاعدة.



