انتحاري بئر حسن ببيروت.. فلسطيني من مناصري الأسير

تمكنت السلطات اللبنانية من كشف هوية أحد الانتحاريين اللذين نفذا تفجير بئر حسن المزدوج في ضاحية بيروت الجنوبية، وذلك بعد أن تعرف عليه أخوه. في حين أفادت بعض المعلومات الصحافية أن والد الفلسطيني، هشام المغير، المقيم في البيسارية، توجه إلى استخبارات الجيش فور مشاهدته صورة ابنه على الهوية المزورة التي ظهرت في مكان التفجير عبر وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن الجيش أخذ عينات الحمض النووي منه للاشتباه بأن ابنه هو أحد الانتحاريين.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن أحد انتحاريي بئر حسن، الذي عممت صورته مخابرات الجيش، يدعى نضال المغير، وهو فلسطيني ويسكن في البيسارية قضاء صور. وأشارت إلى أن صورة الشخص على الهوية المزورة في موقع تفجير بئر حسن تعود لنضال هشام المغير، وهو فلسطيني الجنسية، ومن مناصري أحمد الأسير. ولاحقاً تم تداول معلومات عن أن الانتحاري الثاني أيضاً من بلدة البيسارية.

وأفادت الوكالة أن مجهولين غاضبين في بلدة البيسارية، أقدموا مساء، بعد شيوع هوية الانتحاري، على إحراق منزل المغير، وكذلك سيارة "رانج روفر" كانت متوقفة داخل مرآب المنزل. وحضرت عناصر من الجيش اللبناني إلى المكان وبدأت التحقيقات.

من جهة أخرى، أصدرت قيادة الجيش (مديرية التوجيه) بياناً قالت فيه إنه "في إطار التحقيقات التي تجريها المخابرات، تم توقيف المدعو زهير مراد في محلة برج حمود بعد ظهر اليوم، للاشتباه بمشاركته في أعمال إرهابية"، دون أن تحدد ما إذا كان مرتبطاً بالتفجير المزدوج الذي طال بئر حسن.

زريقات يهدد حزب الله "أخرج من سوريا وإلا"

وبعد تبني "كتائب عبدالله عزام" تفجيري بئر حسن في وقت سابق، أصدر القيادي فيها سراج الدين زريقات، بياناً على شكل تغريدات على حسابه على تويتر قال فيها إن "حزب إيران القاتل لأطفال حلب والغوطة والقلمون بصواريخه "المقاومة"! بيده قرار بدء معركة أين يشاء ومتى يشاء، لكن لن يكون قرار إنهائها بيده".

وأضاف: "قررتم الفعل" بدخول معركة سوريا علناً، وعليكم أن تتحملوا "رد الفعل" من الذين قتلتم آباءهم وشردتم أطفالهم ودمرتم قراهم، العين بالعين.."، مشيراً إلى أنّ "أوضح معادلة طرحت في لبنان هي معادلة كتائب عبدالله عزام تجاه حزب الله: أخرج من سوريا وإلا".